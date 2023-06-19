باسيل: نصرالله قال ان التفاهم معنا لا يشمل الرئاسة "فليش بدن يزعلوا" اذا صوتنا لمرشح آخر؟ وانا لا اصدق ان ما بنيناه خلال 17 سنة يتم محوه في شهر

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