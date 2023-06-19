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باسيل: اللواء ابراهيم طلب أن يقابلني وكان لديه قلق أن يضيع كل ما قام به بسبب الجو الموجود والتوتر بين المسيحيين والشيعة وكان عنده طلب مني

Lebanon 24
19-06-2023 | 15:53
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