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حرس الثورة يعثر على طرد يحمل متفجرات على أطراف مدينة كرج غرب طهران واعتقال 4 من الرعايا الأجانب على خلفية الحادث (تسنيم)

Lebanon 24
19-06-2023 | 16:08
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