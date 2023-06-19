باسيل: بشار الأسد أكبر حليف لنا في موضوع المشرقية وهو من تطرق إلى الملف الرئاسي في لبنان أمام العماد عون وقال إنه لا يتدخل به وينصح القادة بعدم التدخل به أيضًا

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