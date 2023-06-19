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باسيل: بشار الأسد أكبر حليف لنا في موضوع المشرقية وهو من تطرق إلى الملف الرئاسي في لبنان أمام العماد عون وقال إنه لا يتدخل به وينصح القادة بعدم التدخل به أيضًا

Lebanon 24
19-06-2023 | 16:10
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ميقاتي في ملف حاكمية مصرف لبنان: أسهل شيء ان نقول اليوم لنقيل الحاكم ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الحاضرين وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف فانني ساطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب
lebanon 24
20/06/2023 00:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل عن الملف الرئاسي: لا نستطيع إنتظار الظروف الخارجية ونريد إدارة الاختلاف بالتفاهم وليس بالطلاق
lebanon 24
20/06/2023 00:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بالأمس اجتمعت مع وزير العدل وشرح لي كل الحيثيات المتعلقة بموضوع تعيين محاميين عن الدولة للدفاع عن الدولة في حال حصل اي اتهام لحاكم مصرف لبنان ولقد اصبحت على قناعة بضرورة عرض هذا الملف على مجلس الوزراء
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20/06/2023 00:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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