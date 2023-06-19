Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية :استئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات وإعادة فتح السفارتين خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-06-2023 | 16:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: استئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر يعزز العمل الخليجي المشترك (العربية)
lebanon 24
20/06/2023 00:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الديبلوماسي وعودة السفارات لاستئناف العمل اعتباراً من اليوم (النهار)
lebanon 24
20/06/2023 00:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: تجارب إيران الصاروخية تهديد للأمن الدولي والدبلوماسية أفضل السبل لمنعها من حيازة سلاح نووي (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2023 00:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: نشكر السعودية على تسهيل عملية إعادة التمثيل الدبلوماسي (الشرق)
lebanon 24
20/06/2023 00:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:49 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:31 | 2023-06-19
17:30 | 2023-06-19
17:28 | 2023-06-19
17:27 | 2023-06-19
17:02 | 2023-06-19
16:49 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website