Advertisement

أخبار عاجلة

حاكم إقليم دارفور في السودان: ندعو طرفي النزاع لاحترامنا وعدم استفزازنا وجرنا للمعارك وموقفنا على الحياد حتى اللحظة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-06-2023 | 16:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم دارفور: نؤكد التزامنا التام بالحيادية وندعو القوات المسلحة والدعم السريع لوقف الحرب والدخول في حوار (الشرق)
lebanon 24
20/06/2023 00:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم إقليم دارفور في السودان: أدعو المواطنين في دارفور لحمل السلاح لحماية الممتلكات (الشرق)
lebanon 24
20/06/2023 00:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: نناشد المجتمع الدولي توفير 145 مليون دولار لتأمين الرعاية الصحية لضحايا النزاع بالسودان (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2023 00:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم إقليم دارفور: مقتل والي غرب دارفور حادث مفجع وغادر (العربية)
lebanon 24
20/06/2023 00:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:49 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:31 | 2023-06-19
17:30 | 2023-06-19
17:28 | 2023-06-19
17:27 | 2023-06-19
17:02 | 2023-06-19
16:49 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website