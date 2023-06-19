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وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عقب إطلاق النار عليه في بلدة حوسان جنوبي الضفة الغربية (سبوتنيك)

Lebanon 24
19-06-2023 | 17:02
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