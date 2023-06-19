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أخبار عاجلة
نائب وزير الدفاع الأوكراني: "أكبر ضربة" في هجوم أوكرانيا المضاد لم تحدث بعد
Lebanon 24
19-06-2023
|
17:27
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