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وسائل إعلام تكشف عن ضربة قوية وجهتها الصواريخ الروسية قبل قليل لهدف أوكراني حساس قرب الحدود البولندية (روسيا اليوم)

Lebanon 24
20-06-2023 | 00:50
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