Advertisement

أخبار عاجلة

ولي العهد الكويتي: لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات

Lebanon 24
20-06-2023 | 03:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ولي العهد الكويتي: بلادنا تقف أمام مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح
lebanon 24
20/06/2023 12:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد الكويتي: نوجّه أعضاء مجلس الأمة نحو تفعيل التعاون البنّاء مع الحكومة
lebanon 24
20/06/2023 12:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد الكويتي: أمامنا مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح من أجل الكويت
lebanon 24
20/06/2023 12:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اؤكد انه في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب اذا لم يصر الى اقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب رغم ان السيولة متوافرة في حسابات الخزينة وهناك تحصيل جيد لايرادات الدولة،مع الاشارة الى ان شهر أيار كان الاعلى على صعيد الايرادات
lebanon 24
20/06/2023 12:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:09 | 2023-06-20
04:54 | 2023-06-20
04:51 | 2023-06-20
04:22 | 2023-06-20
03:50 | 2023-06-20
03:11 | 2023-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website