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السلطات الموالية لروسيا: أوكرانيا قصفت بلدة نوفا كاخوفكا في خيرسون بطائرات مسيرة

Lebanon 24
20-06-2023 | 03:50
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