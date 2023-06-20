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وزارة الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان التقى اليوم في الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

Lebanon 24
20-06-2023 | 06:18
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