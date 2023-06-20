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لافروف: الناتو صرح أنه ضدّ تجميد الصراع في أوكرانيا وهذا يعني أنه يريد القتال ونحن جاهزون للمواجهة

Lebanon 24
20-06-2023 | 08:19
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