Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: نعمل على تقوية الجيش الأوكراني لاستعادة الأراضي التي فقدها

Lebanon 24
20-06-2023 | 08:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما هي المشاكل التي يعاني منها الجيش الأوكراني في هجومه المضاد بحسب "The New York Times"؟
lebanon 24
20/06/2023 19:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: 20 صاروخا روسيا من طراز كاليبر جاهزة لضرب الأراضي الأوكرانية
lebanon 24
20/06/2023 19:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الأوكرانية: نحتاج إلى نحو 48 مقاتلة من طراز F-16 لتحرير الأراضي التي يحتلها العدو (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2023 19:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: أسقطنا 29 صاروخا من ضمن 30 أطلقتهم روسيا اليوم على الأراضي الأوكرانية
lebanon 24
20/06/2023 19:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:57 | 2023-06-20
11:54 | 2023-06-20
11:53 | 2023-06-20
11:49 | 2023-06-20
11:49 | 2023-06-20
11:46 | 2023-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website