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رئيس الهيئة الملكية للرياض: بحلول عام 2028 ستكون كل استعدادات استضافة إكسبو 2030 جاهزة

Lebanon 24
20-06-2023 | 09:37
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