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نتنياهو يُجري تقييما أمنيا بعد حادثة إطلاق نار أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين (العربية)

Lebanon 24
20-06-2023 | 10:05
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