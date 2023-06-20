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الجيش الإسرائيلي يعثر على سيارة استخدمها منفذا الهجوم في شمال رام الله (العربية)

Lebanon 24
20-06-2023 | 10:29
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