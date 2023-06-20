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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: 3 أشخاص نفذوا إطلاق النار في رام الله وتمّ قتل أحدهم أثناء العملية (العربية)
Lebanon 24
20-06-2023
|
10:56
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