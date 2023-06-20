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ميقاتي: نحن في حوار متواصل مع مختلف الدول الاوروبية ومفوضية شؤون اللاجئين ونشرح لهم واقع النازحين وبأن لبنان لم يعد في استطاعته تحمّل هذا النزوح خاصة في غياب أي خارطة دولية لعودتهم

Lebanon 24
20-06-2023 | 11:02
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