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ميقاتي: نحن في صدد إعداد خطة عرضها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب قبل أيام أمام "مؤتمر دعم سوريا والدول المضيفة للاجئين" ونأمل أن يصار الى التجاوب بشأنها

Lebanon 24
20-06-2023 | 11:03
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