ميقاتي: نحن في صدد إعداد خطة عرضها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب قبل أيام أمام "مؤتمر دعم سوريا والدول المضيفة للاجئين" ونأمل أن يصار الى التجاوب بشأنها

Lebanon 24