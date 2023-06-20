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"الجزيرة" نقلاً عن القناة 13 الإسرائيلية: أحد منفذي عملية عيلي أسير سابق من قرية عوريف بنابلس ويبلغ من العمر 26 عاما

Lebanon 24
20-06-2023 | 11:16
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