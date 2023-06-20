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إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي يصل إلى موقع العملية قرب مستوطنة عيلي برام الله (الجزيرة)
Lebanon 24
20-06-2023
|
11:34
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