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الخارجية السعودية: المملكة ترفض ما تقوم به القوات الإسرائيلية من انتهاكات خطيرة (الشرق)

Lebanon 24
20-06-2023 | 11:46
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