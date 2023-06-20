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الأمم المتحدة: الصادرات الغذائية عبر البحر الأسود تراجعت من 4.2 مليون طن في تشرين الأول 2022 إلى 1.3 مليون طن في أيار (الشرق)

Lebanon 24
20-06-2023 | 13:58
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