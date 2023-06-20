وزير الخارجية الأوكراني: بحثت مع نظيري الأميركي تعزيز قدراتنا في تنفيذ الهجوم المضاد وعضويتنا في النيتو وحشد الدعم الدولي من أجل صيغتنا للسلام (الجزيرة)

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