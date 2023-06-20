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افرام: أؤيد كلام الراعي والصورة التي نشهدها اليوم في الانتخابات الرئاسية أشبه باحتضار لمشروع مصيره الفشل

Lebanon 24
20-06-2023 | 15:12
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