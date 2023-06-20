"الجزيرة" نقلاً عن القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع: خطة شن عملية واسعة في الضفة طرحت منذ سنة 2022 لكنها لم تنل إجماعاً عسكرياً وسياسياً

Lebanon 24