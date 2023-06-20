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الأمم المتحدة تحث روسيا وأوكرانيا على تسريع العمليات وضمان تمديد اتفاقية الحبوب (الأناضول)

Lebanon 24
20-06-2023 | 15:43
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