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القوات الاسرائيلية أجرت مسحًا هندسيًا في عوريف تمهيدًا لهدم منازل عائلتي منفذي عملية مستوطنة عيلي (الجزيرة)

Lebanon 24
21-06-2023 | 00:52
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