Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس الأمن القومي الأوكراني: أولوية قواتنا هي تدمير المدفعية الروسية ونمضي نحو تحقيق هذا الهدف

Lebanon 24
21-06-2023 | 02:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن القومي الأوكراني: أصبحنا مستعدين لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية
lebanon 24
21/06/2023 13:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي لدى مجلس الأمن: القوات الأوكرانية عملت على تدمير السد لمنافع عسكرية
lebanon 24
21/06/2023 13:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة والطيران الهجومي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية ومنظومات قاذفات اللهب ألحقت هزيمة كبيرة بالقوات الأوكرانية في دونيتسك
lebanon 24
21/06/2023 13:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: الصين تحاول تطوير قدرات لجمع الاستخبارات في كوبا ونأخذ هذا الأمر بجدية (الجزيرة)
lebanon 24
21/06/2023 13:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:26 | 2023-06-21
06:11 | 2023-06-21
05:41 | 2023-06-21
05:25 | 2023-06-21
05:23 | 2023-06-21
05:18 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website