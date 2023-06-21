Advertisement

أخبار عاجلة

سلطات القرم: تفجير استهدف سكة الحديد في شبه الجزيرة ما أدى إلى تعطل الحركة والعمل جار على إصلاح الأضرار

Lebanon 24
21-06-2023 | 02:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا ونحن ندعم جهود الأوكرانيين لاستعادة أراضيهم (الجزيرة)
lebanon 24
21/06/2023 13:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن "فايننشال تايمز": الدول الأوروبية أخفقت في الاتفاق على إصلاح سوق الطاقة بسبب خلافات بين فرنسا وألمانيا
lebanon 24
21/06/2023 13:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات خاركيف الأوكرانية: مقتل 4 مدنيين إثر استهداف سيارتهم بصاروخ روسي موجه (الجزيرة)
lebanon 24
21/06/2023 13:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تفجير معقل أوكراني محصن بواسطة ناقلة جند مدرعة انتحارية (الجزيرة)
lebanon 24
21/06/2023 13:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:26 | 2023-06-21
06:11 | 2023-06-21
05:41 | 2023-06-21
05:25 | 2023-06-21
05:23 | 2023-06-21
05:18 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website