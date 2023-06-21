الرئيس ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: منذ دعونا لعقد جلسة ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة وكلاما يشكك بدستوريتها ويتحامل علينا بحجة أننا نصادر صلاحيات الرئيس

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