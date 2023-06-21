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الخارجية الصينية عن وصف بايدن للرئيس تشي بالديكتاتور: انتهاك لسيادة وكرامة الصين واستفزاز سياسي

Lebanon 24
21-06-2023 | 03:25
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