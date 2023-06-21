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ميقاتي: ندعو الى الاسراع في انتخاب الرئيس ونحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الامور الملحة

Lebanon 24
21-06-2023 | 03:24
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ميقاتي: ندعو للاسراع في انتخاب الرئيس ولسنا من هواة افتعال المشكلات
lebanon 24
21/06/2023 13:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: منذ دعونا لعقد جلسة ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة وكلاما يشكك بدستوريتها ويتحامل علينا بحجة أننا نصادر صلاحيات الرئيس
lebanon 24
21/06/2023 13:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: المطلوب ممن يطرح السؤال اذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس ان يجيب اولا على السؤال لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟
lebanon 24
21/06/2023 13:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: للاسف فإن المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك وتؤشر الى استمرار التباينات بين اعضاء المجلس والكتل النيابية وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
21/06/2023 13:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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