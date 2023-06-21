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الحكومة البريطانية: حزمة مساعدات تاريخية لدعم أوكرانيا تتضمن 3 مليارات دولار من ضمانات قروض البنك الدولي

Lebanon 24
21-06-2023 | 03:26
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