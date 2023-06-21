ميقاتي: البعض سيعمد فور اقرار الموازنة الى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف وهو ان لا صلاحية للحكومة في اقرار الموازنة وهم انفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة

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