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"لبنان 24": مجلس الوزراء اتخذ قرار إلغاء امتحانات شهادة البريفيه لهذه السنة على ان يتابع وزير التربية هذا الأمر في السنوات المقبلة
Lebanon 24
21-06-2023
|
03:40
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