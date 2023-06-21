Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: أوكرانيا تحمي أوروبا والعالم من هدم القيم الديمقراطية ونطالب بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
21-06-2023 | 04:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: الوقت حان لاتخاذ قرار ببدء محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
21/06/2023 13:49:48 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا في طريقها إلى العضوية الكاملة بحلف الناتو
lebanon 24
21/06/2023 13:49:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خطة لنقل مليون قذيفة إلى أوكرانيا
lebanon 24
21/06/2023 13:49:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خطة لنقل مليون قذيفة إلى أوكرانيا
lebanon 24
21/06/2023 13:49:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:26 | 2023-06-21
06:11 | 2023-06-21
05:41 | 2023-06-21
05:25 | 2023-06-21
05:23 | 2023-06-21
05:18 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website