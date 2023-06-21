Advertisement

أخبار عاجلة

وزير التربية: مجلس الوزراء طلب الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة ويبدو ان هناك صعوبات لوجستية لدى قوى الأمن

Lebanon 24
21-06-2023 | 04:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مجلس الوزراء اتخذ قرار إلغاء امتحانات شهادة البريفيه لهذه السنة على ان يتابع وزير التربية هذا الأمر في السنوات المقبلة
lebanon 24
21/06/2023 13:50:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: نتعاون مع فرنسا بشأن الوضع في لبنان ونسعى لتعزيز الأمن في منطقتنا
lebanon 24
21/06/2023 13:50:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: ندعو لحل دائم للأزمة في سوريا يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي (الجزيرة)
lebanon 24
21/06/2023 13:50:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة حكومة إسرائيل: مشاورات أمنية بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس الأمن القومي بشأن تطورات العملية العسكرية (الجزيرة)
lebanon 24
21/06/2023 13:50:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:26 | 2023-06-21
06:11 | 2023-06-21
05:41 | 2023-06-21
05:25 | 2023-06-21
05:23 | 2023-06-21
05:18 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website