وزير الاقتصاد: مصلحة البلد تعلو كل الوزراء و لبنان سيكون في "اكسبو قطر" وسيكون له تمثيل ناجح جداً بالتعاون مع الجميع ووزارة الاقتصاد ستطكون المسؤولة عن مواكبة هذا الموضوع

Lebanon 24