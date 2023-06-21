Advertisement

أخبار عاجلة

معلومات mtv: وزير السياحة يطلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء تفريغ كلام سلام خلال الجلسة على اعتبار ان نصار يؤكد موافقة سلام على كلامه

Lebanon 24
21-06-2023 | 05:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كتابٌ من وزير السياحة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
21/06/2023 16:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
خناقة بين وزيري الاقتصاد والسياحة.. نصار لسلام: "خيي مش متل خيك"
lebanon 24
21/06/2023 16:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كلامٌ مباشر.. وزيرٌ يطلب من رياض سلامة "التنحي"
lebanon 24
21/06/2023 16:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "الجديد": نقاش حاد خلال الإجتماع الوزاري وانقسام الوزراء بين مؤيد لطرح سعادة الشامي بنتحية سلامة وآخر يؤيد بقاءه في منصبه لحين صدور القرار القضائي
lebanon 24
21/06/2023 16:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:11 | 2023-06-21
08:28 | 2023-06-21
08:24 | 2023-06-21
08:16 | 2023-06-21
08:08 | 2023-06-21
08:04 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website