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حادث سير في منطقة قبعيت العكارية نتج عنه اصابة السائق "ا.ط" من قبل (بيك اب) ابيض اللون وفرار السائق الى جهة مجهولة

Lebanon 24
21-06-2023 | 06:53
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