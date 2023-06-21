27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
24
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
كبير المفاوضين الايرانيين: أجريت في الدوحة مباحثات جادة وبناءة مع مساعد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي انريكي موراً
Lebanon 24
21-06-2023
|
07:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: العلاقة مع بيجين لن تتطور إن لم تدفع الصين روسيا للانسحاب من أوكرانيا (الجزيرة)
Lebanon 24
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: العلاقة مع بيجين لن تتطور إن لم تدفع الصين روسيا للانسحاب من أوكرانيا (الجزيرة)
21/06/2023 16:12:28
21/06/2023 16:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: على التكتل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهند التي تعيد بيع نفط روسيا إلى أوروبا (الشرق)
Lebanon 24
ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: على التكتل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهند التي تعيد بيع نفط روسيا إلى أوروبا (الشرق)
21/06/2023 16:12:28
21/06/2023 16:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية الأوروبية: بحثت مع وزير الخارجية التركي التحديات الجيوسياسية وتعاوننا من أجل الأمن في شرق المتوسط
Lebanon 24
جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية الأوروبية: بحثت مع وزير الخارجية التركي التحديات الجيوسياسية وتعاوننا من أجل الأمن في شرق المتوسط
21/06/2023 16:12:28
21/06/2023 16:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: ندين اتفاق نشر رؤوس حربية نووية روسية في بيلاروسيا (الجزيرة)
Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: ندين اتفاق نشر رؤوس حربية نووية روسية في بيلاروسيا (الجزيرة)
21/06/2023 16:12:28
21/06/2023 16:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا ستصبح أسعار الانترنت في لبنان بعد زيادة التعرفة (صورة)
Lebanon 24
هكذا ستصبح أسعار الانترنت في لبنان بعد زيادة التعرفة (صورة)
23:26 | 2023-06-20
20/06/2023 11:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. الغاء امتحانات شهادة البريفيه
Lebanon 24
رسمياً.. الغاء امتحانات شهادة البريفيه
03:37 | 2023-06-21
21/06/2023 03:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدويّة عن "الهواتف".. خبرٌ يهم الجميع حول العالم!
Lebanon 24
مفاجأة مدويّة عن "الهواتف".. خبرٌ يهم الجميع حول العالم!
10:00 | 2023-06-20
20/06/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاة سميرة توفيق يتصّدر "الترند".. ما صحّته؟
Lebanon 24
خبر وفاة سميرة توفيق يتصّدر "الترند".. ما صحّته؟
14:39 | 2023-06-20
20/06/2023 02:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالاسماء والتفاصيل.. هؤلاء هم الضباط المشمولين بقرار الترقية العسكرية واليكم قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني
Lebanon 24
بالاسماء والتفاصيل.. هؤلاء هم الضباط المشمولين بقرار الترقية العسكرية واليكم قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني
06:01 | 2023-06-21
21/06/2023 06:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:11 | 2023-06-21
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل فلسطينيين اثنين قرب مستوطنة شيلو شمال رام الله زعم الجيش الإسرائيلي نيتهما تنفيذ عملية إطلاق نار
08:28 | 2023-06-21
وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على متن طائرة تابعة لـ" airfrance"
08:24 | 2023-06-21
مستوطنون يعتدون على سكان بلدة ترمسعيا قرب رام الله ويحرقون عددا من المنازل والمركبات
08:16 | 2023-06-21
رئيس بلدية ترمسعيا: 60 سيارة و30 منزلا تم إحراقها بهجوم لنحو 400 مستوطن مسلح من مستوطنة شيلو على البلدة
08:08 | 2023-06-21
إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحي بعدوان المستوطنين الكبير على ترمسعيا.
08:04 | 2023-06-21
بوتين: التجارب النووية مهمة لضمان أمن روسيا
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
21/06/2023 16:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
21/06/2023 16:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
21/06/2023 16:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact