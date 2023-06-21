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مطلوب بلاكيت دم من كل الفئات في مستشفى الجعيتاوي للتبرع التواصل على الرقم التالي: 03393634

Lebanon 24
21-06-2023 | 08:02
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21/06/2023 16:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
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21/06/2023 16:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب دم من فئة O- في مستشفى الجامعة الاميركية للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03631582
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21/06/2023 16:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الشابة هبة ايهاب جابر في مستشفى الجامعة الاميركية بحاجة ماسة لبلاكيت دم أي فئة دم اليوم بين ال ٩ صباحا و الواحدة بعد الظهر يرجى التواصل على الارقام التالية : 03769543 03069780
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21/06/2023 16:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
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