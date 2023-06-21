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رئيس بلدية ترمسعيا: 60 سيارة و30 منزلا تم إحراقها بهجوم لنحو 400 مستوطن مسلح من مستوطنة شيلو على البلدة
Lebanon 24
21-06-2023
|
08:16
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