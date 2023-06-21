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فلسطين المحتلة: وزارة الصحة: وصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر

Lebanon 24
21-06-2023 | 09:38
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