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وسائل إعلام اسرائيلية: توجه إلى وقف أشغال التوربينات في الجولان لعدة أيام

Lebanon 24
21-06-2023 | 10:05
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