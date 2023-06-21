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رئيس الوزراء الفلسطيني: ما حدث في ترمسعيا من هجمات همجية نفذها المستوطنون يعكس عقلية الحرق والقتل التي تحكم في إسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
21-06-2023 | 11:03
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