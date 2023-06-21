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الرئيس الفلسطيني: من حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام جرائم واعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
21-06-2023 | 11:48
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