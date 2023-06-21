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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل أبلغت إدارة بايدن بقرار التصديق على 4500 وحدة استيطانية بشكل مسبق (الجزيرة)

Lebanon 24
21-06-2023 | 12:55
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